MBL e PCO brigam em frente ao consulado da Rússia por causa da guerra na Ucrânia

MBL e PCO brigam em frente ao consulado da Rússia (foto: Redes Sociais/Reprodução) Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) e do Partido da Causa Operária (PCO) brigaram em frente ao Consulado da Rússia, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (1/3).





A briga começou depois de uma discussão sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Enquanto o MBL se manifestava contra a Rússia, o PCO se manifestava a favor do país em frente à embaixada.

Os militantes que estavam no local trocaram xingamentos e provocações.





A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) precisou intervir.





Em vídeos, que viralizaram nas redes sociais, é possível perceber que integrantes do PCO agridem integrantes do MBL com mastros de bandeiras.