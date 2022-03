'Envergonha o Brasil', diz Procuradoria da Mulher sobre fala de Mamãe Falei

O deputado estadual Arthur do Val, mais conhecido como Mamãe Falei, fez declarações de teor machista em relação a mulheres ucranianas (foto: Reprodução / Redes Sociais)

A Procuradoria Especial da Mulher e a Bancada Feminina do Senado publicaram nota de repúdio com relação às declarações do deputado estadual Arthur do Val, mais conhecido como Mamãe Falei. "São repugnantes, asquerosas e uma das maiores indignidades que já vimos. Agridem as mulheres, envergonham o Brasil, enxovalham a política. Pior, foram feitas em um contexto de guerra e dor".

A nota ainda evidencia que as falas do deputado foram publicadas no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia denunciou o estupro de mulheres ucranianas por soldados russos. "O mesmo machismo que transforma as mulheres em objetos para os homens do cotidiano, como mostra a fala do deputado brasileiro, converte-se em alvos e troféus durante as guerras".





A nota, assinada pela senadora Leila Barros, procuradora especial da Mulher no Senado, e pela Senadora Eliziane Gama, líder da Bancada Feminina da Casa, ainda conclama todos os partidos a "varrer a presença de homens torpes de suas fileiras". "Em nenhuma esfera de poder os comportamentos agressivos às mulheres devem ser considerados naturais. Precisam ser punidos de maneira rigorosa, de acordo com a lei".





A nota se encerra dirigindo diretamente a Arthur Do Val, na esperança que ele peça desculpas à nação e às mulheres da Ucrânia e que sofra as sanções políticas cabíveis, "por tão desastrada fala".





Falas machistas



O deputado viajou à Ucrânia após a invasão russa. No áudio, ele faz declarações de teor machista em relação a mulheres ucranianas. "Elas olham, e eu vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres! E aqui, cara, a minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Depois eu te conto a história. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, porque eu não tinha tempo. Dois grupos de minas. É inacreditável a facilidade", diz um dos trechos.