Tacla Duran vai depor na Câmara dos Deputados no dia 19

Advogado Tacla Duran vai participar no dia 19 de junho da sessão da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara (foto: Reprodução)

O advogado Rodrigo Tacla Duran avisou ao deputado federal Rogério Correia (PT-MG) que irá participar no dia 19 de junho da sessão da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara convocada para ouvir o seu depoimento.O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli concedeu no último dia 16 um salvo-conduto temporário para o advogado vir ao Brasil participar da reunião sem ser preso."Diante das tratativas mantidas pela Câmara dos Deputados com o depoente para que lhe seja assegurada 'imunidade', a fim de que possa esclarecer as denúncias em apreço ao parlamento, penso que não há outra alternativa senão a concessão de salvo-conduto para esta finalidade", diz Toffoli em sua decisão.Em mensagem ao deputado, Tacla Duran informou que poderia estar presente já no dia 19, data na qual deve ser marcada a sessão. O requerimento de convite foi aprovado na comissão em 9 de maio.O objetivo dos parlamentares é pedir o aprofundamento das acusações que o advogado tem feito sobre o senador Sergio Moro (União-PR).Tacla Duran vem sustentando que pessoas próximas a Moro tentaram extorqui-lo na negociação de um acordo de delação em 2016. Moro nega e afirma que o advogado fala sem provas sobre assuntos já investigados e arquivados pela Procuradoria-Geral da República.O advogado Rodrigo Tacla Duran virou alvo dos investigadores da Lava Jato em 2016, quando foi apontado por delatores como operador financeiro de empreiteiras. Uma quebra de sigilo mostrou que o escritório de advocacia dele recebeu de construtoras R$ 55 milhões (em valores não corrigidos) de 2011 a 2013. Como advogado, atuou para a Odebrecht de 2011 a 2016.