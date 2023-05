Caso Tacla Duran: Dallagnol é intimado a depor por juiz da Lava-Jato

440

Deltan deve explicar sobre a relação com o procurador Walter José Mathias Júnior (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) O deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) foi intimado a depor pelo novo juiz da Lava-Jato, Eduardo Appio, sobre as declarações do advogado Rodrigo Tacla Duran, que acusa o ex-procurador e o ex-juiz Sergio Moro de envolvimento em tentativa de extorsão para que não fosse preso durante a operação. O despacho foi publicado nesta sexta-feira (19/5).









Eduardo Appio quer ouvir Dallagnol sobre esse possível “vínculo de amizade pessoal e íntima” com o procurador. O juiz destaca que. durante uma audiência com Tacla Duran, Mathias Júnior reconheceu os vínculos pessoais com o ex-deputado. A audiência foi marcada para 19 de junho, às 16h30, na 13ª Vara Federal de Curitiba.





Duran é réu acusado de lavagem de dinheiro. Ele alega que foi "alvo" da operação por não ter aceitado ser "extorquido". De acordo com as denúncias do advogado, pediram a ele US$ 5 milhões para que ele não fosse preso no âmbito da Operação Lava Jato.





O advogado entregou à Justiça fotos e gravações que, supostamente, confirmariam suas acusações. Devido ao "grande poderio político e econômico dos envolvidos", Tacla Duran foi encaminhado ao programa federal de testemunhas protegidas e, atualmente, vive na Espanha.