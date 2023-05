Petrobras distribuiu cesta básica e gás de cozinha nas eleições, diz TCU

440

Doações de estatais em eleições contrariam a lei eleitoral (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) O Tribunal de Contas da União (TCU) informou, nesta sexta-feira (19/5), que apura um programa de doações da Petrobras em ano eleitoral. Segundo a corte, a distribuição de gás de cozinha e cestas básicas somam um valor de R$ 300 milhões. As informações foram compartilhadas pela jornalista Andréia Sadi, no programa ‘Estúdio I’, da GloboNews.









O site da Petrobras detalha os repasses e justifica que o programa foi feito para mitigar o “crescimento significativo nos índices de desemprego no país”, que segundo a mensagem teria sido agravado pela pandemia de COVID-19. A publicação também dizia que famílias vulneráveis estavam usando fontes de energia inadequadas para cozinhar.





Segundo o relatório do TCU, divulgado pelo blog da Sadi, no G1, a empresa não tinha competência legal para autorizar doações em abrangência nacional e elas não tinham alinhamento com o programa de responsabilidade social da Petrobras. A corte também ressalta que a distribuição dos itens em 2022 contraria a Lei das Eleições.





A corte também destacou que o programa foi criado em um contexto, em que notícias demonstraram uma insatisfação social com os aumentos no preço de venda de derivados de petróleo praticados pela Petrobras. A estatal argumenta que o programa começou em 2021 e já em execução orçamentária.