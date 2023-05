Moro sobre Dino: 'Afável e qualificado, mas polarização prejudica debate'

Políticos entraram em discussão na último dia 9 de maio, durante sessão no Senado

O senador Sergio Moro (União-PR) elogiou o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas afirmou que ele precisa discutir políticas públicas com naturalidade, deixando de lado um clima de polarização. O parlamentar também chefiou a pasta durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista à Folha de S.Paulo, publicada nesta sexta-feira (19/5), Moro lembrou que Dino foi juiz federal e governador. “O próprio ministro [Flávio] Dino é uma pessoa qualificada, um juiz federal, deixou também a carreira, depois foi governador. É uma pessoa até de afável trato, mas está na hora de a gente colocar, como se diz, a bola no chão e discutir políticas públicas com naturalidade. Esse clima de polarização acaba prejudicando esse próprio debate”, disse.

Em 9 de maio, os dois políticos chegaram a entrar em discussão durante sessão no Senado. Moro reclamava do “tom de deboche” nas respostas do ministro, dizendo que ele deveria ser preso. Já Dino, exigiu respeito, e atacou o senador por sua atuação na Operação Lava-Jato.