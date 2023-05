Michelle diz que Cid pagava 'manicure, cabeleireiro e lanche das crianças'

440

Ex-primeira-dama afirmou que não tem qualquer relação com Mauro Cid (foto: Isac Nóbrega/PR - 03/03/2022) A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o tenente-coronel Mauro Cid pagava suas contas, pois ficava com o cartão de conta-corrente do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista publicada pela revista Veja, nesta sexta-feira (19/5), ela negou que tenha qualquer relação com o ex-ajudante de ordens da presidência.









A Polícia Federal (PF) apura suspeitas de que Cid tenha usado verba pública para pagamentos em dinheiro vivo e de maneira fracionada, para dificultar a investigação sobre a origem do recurso, prática similar a de rachadinha.





Esses pagamentos teriam sido feitos pelo militar à Michelle Bolsonaro e, segundo PF, ocorreram em pelo menos sete ocasiões , conforme comprovantes de depósitos encaminhados às assessoras da ex-primeira-dama. As conversas foram interceptadas por meio da quebra do sigilo telemático de Cid.





Em vídeo divulgado pelo UOL, nessa quinta-feira (18/5), Bolsonaro afirmou que os gastos em dinheiro vivo feitos por Michelle eram para coisas pessoais e pequenas , como cabeleireiro, manicure e absorvente. O ex-presidente ainda se disse incomodado com as especulações a respeito da família.





“Quando mexe com familiar, minha esposa, no caso, é um negócio muito pessoal. Ela deu uma entrevista para uma revista muito grande, que vai ser mostrado aqui o que ela falou, no fim de semana. (...). As compras dela é (sic) absorvente, uma roupinha para filha, manicure, cabeleireiro”, explicou.