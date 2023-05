Bolsonaro: gastos de Michelle eram com absorvente e manicure

440

Ex-chefe do Executivo nacional também se mostrou incomodado com as especulações a respeito de Michelle (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O ex-presidente da República Jair Bolsonaro declarou nesta quinta-feira (18/5) que os gastos de sua esposa, Michelle Bolsonaro, em dinheiro vivo foram feitos com cabeleireiro, manicure e absorvente.

Nesse sentido, uma investigação em curso apura se esses pagamentos seriam provenientes de esquema de desvio de recursos e rachadinha no Palácio do Planalto.



Mauro Cid fez depósitos em dinheiro vivo para Michelle Bolsonaro, diz PF Em vídeo divulgado pelo portal UOL, Bolsonaro afirmou que sua esposa teria os comprovantes das compras pessoais de todos os anos do mandato.

“Ela tem quatro calhamaços de notas fiscais de todas as contas pessoais feitas por nós, em 2019, 2020, 2021 e 2022. (...). Parece que a própria Polícia Federal viu [as notas fiscais] para ter certeza”, declara Bolsonaro fazendo referencia à investigação sobre as compras realizadas pela ex-primeira-dama.

O ex-chefe do Executivo nacional ainda se mostrou incomodado com as especulações a respeito de Michelle.

“Quando mexe com familiar, minha esposa, no caso, é um negócio muito pessoal. Ela deu uma entrevista para uma revista muito grande, que vai ser mostrado aqui o que ela falou, no fim de semana. (...). As compras dela é (sic) absorvente, uma roupinha para filha, manicure, cabeleireiro”, explicou.