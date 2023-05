Moro sobre Tacla Duran: 'Patifaria. Podem abrir minhas contas'

Senador afirmou que caso é uma "patifaria" e que não vão encontrar um centavo em sua conta (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Sérgio Moro (União-PR), ex-juiz da Lava-Jato, rebateu as acusações do advogado Rodrigo Tacla Duran, durante entrevista à GloboNews, na tarde desta terça-feira (23/5). Duran alega ser alvo de uma tentativa de extorsão de US$ 5 milhões para que não fosse preso no âmbito da operação.