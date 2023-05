Sergio Moro critica Eduardo Appio, juiz afastado da Lava-Jato

440

Moro era o juiz responsável pela Lava-Jato ;Eduardo Appio é responsável pelos processos remanescentes da Operação Lava Jato (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado/Justiça Federal/Divulgação) O senador Sergio Moro (União) comentou o afastamento provisório do juiz Eduardo Appio, responsável pelos processos remanescentes da Operação Lava Jato no Paraná. Appio foi afastado, nessa segunda-feira (22/5), suspeito de ter ligado para o filho de um desembargador e ameaçá-lo.

Sergio Moro é ex-juiz responsável pela Lava-Jato. A decisão atendeu a uma representação apresentada pelo desembargador do TRF-4 Marcelo Malucelli. Ele é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio do ex-juiz Sergio Moro.

Leia: Desembargador que restabeleceu prisão de Tacla Duran tem relação com Moro





Afastado





O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidiu afastar Appio provisoriamente . A corte fixou o prazo de 15 dias para que o juiz apresente sua defesa prévia no caso. A decisão da corte especial ocorreu por maioria, com divergência de quatro dos magistrados.





O Ministério Público Federal vinha pedindo que o juiz se declarasse impedido de julgar os processos da operação por manifestações políticas.