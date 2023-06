Fuad é 6° prefeito melhor avaliado das dez maiores capitais, diz pesquisa

Em pesquisa comparativa dos prefeitos das 10 maiores capitais brasileiras, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), aparece como o 6° mais bem avaliado. O substituto de Alexandre Kalil conta com 57,1% de aprovação.

A pesquisa traz Bruno Reis (DEM), de Salvador, David Almeida (Avante), de Manaus, e João Campos (Republicanos), de Recife, como os mais bem avaliados do Brasil.

Recente pesquisa realizada pelo Instituto Opus e publicada pelosobre a avaliação do prefeito Fuad Noman mostrou resultados parecidos com os do Instituto Paraná.No levantamento feito pelo Opus, Fuad tem 57,1% de aprovação dos belo-horizontinos, contra 28,9% que o desaprovam. Foram ouvidas 400 pessoas, entre 6 e 8 de maio.