Deputado mineiro protocola requerimento para convocar Gabriela Cid

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) protocolou nessa quarta-feira (7/6) um requerimento para convocação de Gabriela Cid, esposa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolosnaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

O chamado é motivado, segundo a justificativa do parlamentar, por Gabriela ter sido "alvo de uma busca e apreensão pela Polícia Federal (PF)" e por ser "investigada no inquérito que apura também os crimes de infração de medida sanitária".

No dia 19 de maio, ela compareceu à sede da PF em Brasília e afirmou que seu marido foi responsável por colocar dados falsos em cartões de vacinação da COVID-19. Informações da aplicação de duas doses de vacina em Gabriela foram colocadas no sistema do Ministério da Saúde em 30 de novembro de 2021, com intervalor de um minuto entre cada uma.