Com Nikolas, pastor pede para orarem a Deus para quebrar mandíbula de Lula

440

Nikolas participou do podcast do Pr. Anderson no dia 17 de maio (foto: Reprodução/YouTube)



Ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o pastor Anderson Silva disse que evangélicos devem pedir a Deus para quebrar mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração do religioso foi em seu podcast, transmitido no YouTube, no dia 17 de maio, mas voltou a repercurtir nas redes sociais nesta semana.

Na ocasião, Nikolas foi convidado para conversar sobre política e fé.





"Falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: "Senhor arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF, para que eles te conheçam no leito da enfermidade". Parece que a gente não tá crendo mais", continuou.