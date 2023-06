Nikolas e Duda, não; Aécio, sim: votos no PL da discriminação de políticos

440

Deputados votaram na noite desta quarta-feira (14/6) (foto: MyKe Sena/Câmara dos Deputados - Agência Câmara de Notícias) A proposta que criminaliza a discriminação contra pessoas politicamente expostas ao negarem a abertura ou manutenção de contas em instituições financeiras foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Veja como votaram os deputados mineiros:

SIM: 252 (60,7%)

NÃO: 163 (39,3%)

QUÓRUM: 416





André Janones - Avante - NÃO

Bruno Farias - Avante - SIM

Delegada Ione - Avante - Não

Greyce Elias - Avante - Não

Hercílio Coelho Diniz - MDB - Sim

Dr. Frederico - Patriota - Sim

Fred Costa - Patriota - Sim

Pedro Aihara - Patriota - Não

Duda Salabert - PDT - Não

Domingos Sávio - PL - Sim

Emidinho Madeira - PL - Sim

Eros Biondini - PL - Sim

Cabo Junio Amaral - PL - Não

Lincoln Portela - PL - Não

Marcelo Álvaro Antônio - PL - Não

Maurício do Vôlei - PL - Não

Nikolas Ferreira - PL - Não

Rosângela Reis - PL - Sim

Samuel Viana - PL - Sim

Zé Vitor - PL - Não

Igor Timo - Podemos - Sim

Nely Aquino - Podemos - Sim

Ana Paula Leão - PP - Não

Dimas Fabiano - PP - Sim

Luiz Fernando Faria - PSD - Sim

Misael Varella - PSD - Não

Aécio Neves - PSDB - Sim

Célia Xakriabá - PSOL - Não

Miguel Ângelo - PT - Não

Odair Cunha - PT - Sim

Padre João - PT - Sim

Paulo Guedes - PT - Sim

Reginaldo Lopes - PT - Não

Rogério Correia - PT - Sim

Gilberto Abramo - Republicanos - Sim

Weliton Prado - Solidariedade - Não

Zé Silva - Solidariedade - Sim

Rafael Simões - União Brasil - Não

Rodrigo de Castro - União Brasil - Sim





O Projeto de Lei 2720/23, de autoria da deputada Dani Cunha (União-RJ), recebeu um substitutivo do deputado Claudio Cajado (PP-BA) e agora seguirá para o Senado.





De acordo com o texto aprovado, fica proibida a recusa de abertura de contas e concessão de crédito a pessoas politicamente expostas, seus parentes e indivíduos que estejam sob processo criminal em andamento.





Dani Cunha destacou que a proposta busca acabar com a discriminação. Ela afirmou: "Se alguém tiver seu pedido de abertura de conta em uma instituição financeira negado, é necessário haver uma razão para isso."





O relator, Claudio Cajado, explicou que políticos e seus familiares terão os mesmos direitos que qualquer cidadão. Ele argumentou: "Se a pessoa tem dívidas, possui um histórico negativo, há uma justificativa plausível e coerente. No entanto, o simples fato de ser parente de um político não é uma justificativa válida, e isso está ocorrendo na realidade."





Críticas foram feitas à proposta. A deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS) argumentou que os atuais obstáculos nas transações financeiras são justificados, pois as pessoas politicamente expostas são monitoradas para evitar enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.





Ela também afirmou que o projeto cria privilégios e dificultará o controle dessas pessoas ao estabelecer penas de prisão para quem se recusar a abrir contas e conceder crédito.





O deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ) criticou o fato de o texto abordar políticos e pessoas envolvidas em processos no mesmo contexto, sugerindo que os parlamentares sempre são réus.





Marcel van Hattem (Novo-RS) afirmou que a aprovação do projeto resultará em um aumento nas taxas de juros, garantindo a abertura de contas e a concessão de crédito a qualquer estelionatário ou pessoa condenada em segunda instância.





O deputado Abilio Brunini (PL-MT) também se posicionou contra a proposta, alegando que a discriminação contra pessoas já é crime, e criar uma lei específica para políticos não é justificável.





Erika Kokay (PT-DF) declarou que a Câmara está legislando em causa própria ao criar uma proteção injustificada para pessoas politicamente expostas.





As críticas foram rebatidas pelo líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (União-BA), que argumentou que não se trata de criar privilégios, mas de garantir que as pessoas que desejam ingressar na vida pública não sejam intimidadas por restrições financeiras.





Ele afirmou: "É inaceitável que um filho de um de nossos sócios, um sobrinho nosso, sem qualquer problema, tenha sua conta suspensa simplesmente por ser filho, sobrinho ou parente de um político."

Com informações da "Agência Câmara Notícias"