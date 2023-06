Nikolas Ferreira e Felipe Neto batem boca no Twitter

440

Nikolas Ferreira bateu boca com o influenciador Felipe Neto pelas redes sociais (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Reprodução/Redes Sociais) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o influenciador Felipe Neto bateram boca pelo Twitter, nessa segunda (12/6) e terça-feira (13), após o parlamentar fazer uma publicação criticando pais que levam crianças para paradas LGBTQIAPN+.





Nikolas, em seu Twitter, alegou que "vestir uma criança de policial e levar pro 7 de setembro" é considerado "extremismo", e em seguida criticou a comunidade LBTQIAPN . "Levá-la [a criança] pra igreja é fundamentalismo religioso. Levar uma criança pra parada LGBT é belo e moral", escreveu.

Vestir uma criança de policial e levar pro 7 de Setembro é extremismo. Levá-la pra igreja é fundamentalismo religioso. Levar uma criança pra parada LGBT é belo e moral. pic.twitter.com/3VPH6pxx27 %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 11, 2023

O influenciador também afirmou que a publicação de Nikolas, a qual ele disse que tinha informações falsas, não seria corrigida. De acordo com Neto, a imagem veiculada a publicação não era de uma parada LGBT, mas sim de um evento "kinksters". Ele também afirma que a manifestação ocorreu fora do mês do orgulho LGBQIAPN .

Não aparece na correção porque eu não disse na parada LGBT em SP, como você burramente inferiu. Ser no Canadá, não muda o fato de que foi em uma Parada LGBT, gênio. https://t.co/iIZ4ijtOV9 %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 12, 2023







"O chupetinha pode divulgar fake-news à vontade, pegando foto de 2 anos atrás no Canadá e dizendo q foi na "parada LGBT", não aparece correção", disse. "Não aparece na correção porque eu não disse na parada LGBT em SP, como você burramente inferiu. Ser no Canadá, não muda o fato de que foi em uma Parada LGBT, gênio", rebateu Nikolas.

Vestir uma criança de policial e levar pro 7 de Setembro é extremismo. Levá-la pra igreja é fundamentalismo religioso. Levar uma criança pra parada LGBT é belo e moral. pic.twitter.com/3VPH6pxx27 %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 11, 2023





Com a discussão, Nikolas questionou Felipe Neto se ele concordava com a presença de crianças no evento. O influenciador disse que discordava, mas que o foco principal do embate entre os dois era a informação falsa.





"Eu discordo dos pais q levaram crianças pro evento Kink, mas o chups [Nikolas] mente pra vender sua narrativa", ressaltou neto.





Felipe Neto também usou as redes sociais para criticar as informações falsas propagadas pela "extrema- direita".





"Quando a extrema-direita é exposta na mentira, seus agentes correm pra tentar acobertar a mentira com mais mentiras. É impossível fazer essa gente admitir que passou informação falsa, pq eles não têm capacidade intelectual pra isso. Mas td bem, eles sempre irão perder no fim", escreveu.