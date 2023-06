Nikolas sobre operação da PF contra Marcos do Val: 'Justiça ou vingança?'

440

O deputado federal comentou a operação contra o senador Marcos do Val (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) questionou a operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES), nesta quinta-feira (15/6). As buscas ocorrem no âmbito da investigação sobre atos antidemocráticos . Além da apreensão de provas físicas e digitais, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também determinou a suspensão das redes do congressista. Ele é suspeito de ligação com atos extremistas.

Multa de 22 milhões no PL, audiência do Bolsonaro pro dia 22 e busca e apreensão no dia do aniversário do Marcos do Val. Justiça ou vingança? %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 15, 2023





“Multa de 22 milhões no PL, audiência do Bolsonaro pro dia 22 e busca e apreensão no dia do aniversário do Marcos do Val. Justiça ou vingança?”





Em novembro do ano passado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou o pedido do Partido Liberal (PL) para anular o segundo turno das eleições e ainda condenou o partido a pagar uma multa de R$ 22,9 milhões





Já o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível está marcado para 22 de junho . A ação vai avaliar a reunião de 18 de julho do ano passado, com embaixadores estrangeiros para atacar o processo eleitoral brasileiro e o uso de empresa estatal para atos de campanha.





“Justiça ou vingança?”, questionou Nikolas em uma publicação nas redes sociais. O parlamentar lembrou ainda de outras ações tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes.