Moraes manda Monark prestar depoimento à PF

440

Oitiva deve ocorrer em um prazo de cinco dias (foto: Reprodução/Redes Socias)

O ministro destacou que o youtuber teria de fornecer os dados cadastrais ao STF das contas das redes sociais. Moraes ainda pontuou que Monark está proibido de promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas nas redes, sob multa diária de R$ 10 mil.



Em fevereiro do ano passado, Monark foi demitido do podcast Flow por defender a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil, alegando “liberdade de expressão”. Após a enxurrada de críticas e o programa perder patrocinadores, o youtuber disse que estava bêbado durante a transmissão e pediu desculpas. Mesmo assim, o Flow optou pelo desligamento de Bruno Monteiro Aiub.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quinta-feira (15/6), que a Polícia Federal tome depoimento do youtuber Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark. A corporação deverá realizar a oitiva em um prazo de cinco dias.