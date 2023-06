Otto Alencar quer Do Val julgado em Conselho: 'Psiquiatria não deu jeito'

440

Otto Alencar disse que senador Marcos do Val não tem ética, é mentirosa e apoiou tentativa de golpe (foto: Pedro França/Agência Senado) O senador Otto Alencar (PSD-BA) quer que o senador Marcos do Val (Podemos-ES), alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nessa quinta-feira (15/6), seja julgado pelo Conselho de Ética do Senado. O parlamentar alegou que Do Val não tem ética, o chamou de mentiroso e o acusou de apoiar uma tentativa de golpe. Ele também relembrou uma gravação - sem autorização - feita por Do Val na CPI da COVID.





"Por falta de ética, por faltar com a verdade, por participar do apoio à tentativa de golpe, por ter me gravado na CPI da COVID sem autorização, Marcos do Val já deveria estar sendo julgado no Conselho de Ética do Senado Federal, até porque a psiquiatria não deu jeito", escreveu.









Do Val mentiu à imprensa





A acusação feita pelo senador Otto Alencar é referente às declarações de Marcos do Val, que apresentou diferentes versões de uma suposta reunião com o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre uma tentativa de golpe de Estado e de grampo ilegal do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





O senador prometeu divulgar as informações em maio, mas nunca mais tocou no assunto. À época, a declaração de Do Val foi alvo de deboche nas redes sociais.