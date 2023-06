Natuza para Marcos do Val na GloboNews: 'Mentiu ou não mentiu?'

440

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) chegou a afirmar a apoiadores que teria inventado a história para incluir o ministro Alexandre de Moraes como parcial para julgar casos do Bolsonaro (foto: Pedro França/Agência Senado) Após ser alvo de ação da Polícia Federal nesta quinta-feira (15/6), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) tentou tangenciar em sua resposta ao ser questionado se havia mentido ou não sobre as diversas versões em que ele apresentou sobre uma reunião com o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre uma tentativa de golpe de Estado e de grampo ilegal do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





"A versão dada na Polícia Federal é a versão verdadeira. O que foi dito para a imprensa não era nada oficial", afirmou o senador ao ser questionado pela jornalista Natuza Nery na GloboNews.













Nikolas sobre operação da PF contra Marcos do Val: 'Justiça ou vingança?' Ele negou e afirmou que foi uma "estratégia de persuasão". Natuza voltou a questionar se ele "está dizendo que usa a imprensa para mentir?".





"O que é verdade é que no depoimento da Polícia Federal, que foi o depoimento oficial, lá está a verdade plena e absoluta. (...) Do meu depoimento para a Polícia Federal é que segue-se em diante a verdade absoluta", afirmou o senador, dando a entender que o que havia sido dito anteriormente não condizia com a realidade.





Em fevereiro, Marcos do Val alegou que Bolsonaro e o deputado Daniel Siveira realizaram um encontro em que foi apresentado um plano para tentar gravar uma declaração "comprometedora" de Moraes e que poderia ser usada pelo derrotado na eleição.





Dessa forma, o líder da oposição ordenaria a prisão do ministro do STF, impediria a posse de Lula e anularia as eleições.

Na época, ele relatou ter pedido para analisar melhor a proposta e responder depois. Em seguida, teria relatado a reunião a Moraes.





Dias depois, o então senador afirmou ter inventado a história para tentar afastar o ministro da suprema corte da investigação contra Bolsonaro.





"Não tinha golpe de Estado nem nada. Tinha falado: 'Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar porque ele [Moraes] quer te prender'", disse o senador a apoiadores.





O parlamentar capixaba está sendo investigado por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e Organização Criminosa e por divulgar documentos sigilosos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).