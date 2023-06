Senador Marcos do Val completou 52 anos no dia de ação da PF

440

Polícia Federal cumpre mandado contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES) em Brasília e no Espírito Santo (foto: Pedro França/Agência Senado) O senador Marcos do Val (Podemos-ES) recebeu um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal contra ele nesta quinta-feira (15/6), data que também marca seu aniversário de 52 anos de idade.





A ordem, expedida pelos ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, fez com que policiais realizassem buscas na casa e no gabinete do parlamentar para coletar documentos, aparelos eletrônicos e arquivos digitais, em Brasília e no Espírito Santo.









Em fevereiro, o político capixaba afirmou que havia avisado Alexandre de Moraes que o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) o havia chamado para uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) para realização de um golpe de Estado e para gravar sem autorização judicial alguma conversa com o ministro que pudesse comprometê-lo.





Inicialmente, o político havia dito que Bolsonaro teria acenado de forma positiva à conversa. Posteriormente, ele mudou a versão e disse que o presidente só ouviu a conversa.

Após uma série de alterações na primeira versão, Marcos do Val afirmou ter inventado a história para tentar afastar Alexandre de Moraes da investigação contra Bolsonaro.





"Não tinha golpe de Estado, nem nada. Tinha falado: 'Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar porque ele [Moraes] quer te prender'", disse o senador a apoiadores.