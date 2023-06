Feliciano sobre CPMI: 'Silvinei está sendo perseguido por apoiar Bolsonaro'

O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) elogiou a postura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, que, nesta terça-feira (20/6), presta depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a depredação dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

O parlamentar do núcleo bolsonarista no Congresso afirma que Vasques é um homem “preparado e honesto”, que não deve nada sobre o dia 30 de outubro, dia do 2º turno das eleições. O ex-PRF é investigado por uma série de operações no nordeste que dificultavam a locomoção de eleitores em cidades que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado.