Relatora da CPMI para deputado bolsonarista: 'Cale a boca'

A fala ocorreu durante um bate-boca, que teve início pela insistência da relatora em perguntar se Vasques foi condenado em uma ação penal sob a acusação de agressão a um frentista que teria se negado a lavar uma viatura a seu pedido. Diante do recorrente desvio do ex-diretor da PRF em responder à pergunta diretamente, criou-se um momento de falatório generalizado.



“Não vou permitir que o depoente venha para cá e venha tripudiar sobre essa relatoria, eu fiz uma pergunta de forma clara e de forma direta, eu espero que ele responda”, disse Eliziane sobre Silvinei. “E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cercear a minha voz. O deputado, vossa excelência, nem é integrante dessa comissão, então simplesmente se cale”, completou se dirigindo à Eder.

O ex-diretor afirmou que foi absolvido pela comissão na época e o processo foi posteriormente arquivado por prescrição. Na esfera penal, o ex-diretor afirmou que não há condenação contra ele.

Eliziane Gama (PSD) bate boca com o deputado Eder Mauro (PL-PA) na CPMI do 8 de janeiro

Outro ponto de interesse no depoimento de Vasques deve esclarecer a ação da PRF no dia 30 de outubro, investigada por tentar obstruir as vias no nordeste a fim de impedir que eleitores do então candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fossem votar. Vasques negou que a corporação tenha atuado no segundo turno das eleições para prejudicar o deslocamento de eleitores