Duda Salabert sobre Do Val na CMPI: 'investigado não investiga, defende-se'

Duda Salabert assinou requerimento para suspender participação de Marcos do Val na CPMI do 8 de janeiro (foto: Marcos Oliveira)



A deputada federal Duda Salabert (PDT) divulgou nesta terça-feira (20/6) que protocolou um requerimento para convocação do senador Marcos Do Val (Podemos) para prestar esclarecimentos na CPMI do 8 de janeiro. "Investigado não investiga, defende-se", escreveu.





Duda declarou que não considera do Val autor intelectual da tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder, mas que o senador pode ter “a ponta de um novelo para chegarmos aos tubarões”.

Investigações dos atos golpistas





Leia: Operação quase terminou em divórcio, revela Marcos do Val Na última quinta-feira (15/6), Marcos do Val foi alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) . Na ocasião, as diligências foram autorizadas para coletar documentos, aparelhos eletrônicos e arquivos digitais. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no âmbito da investigação sobre atos antidemocráticos de 8 de janeiro.



Em fevereiro, do Val teve o celular apreendido e foi considerado suspeito pelo STF por envolvimento na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília.