Senador petista na CPMI: 'O Maduro daqui são vocês'

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) protagonizou uma discussão paralela na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro ao citar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em discurso inflamado nesta terça-feira (20/6) no Congresso Nacional. O parlamentar petista bateu boca com o colega Esperidião Amin (PP-SC) após fazer menção ao líder venezuelano.

Nicolás Maduro foi citado pelo senador Rogério Carvalho durante sessão da CPMI do 8 de Janeiro no Congresso Nacional

Em sessão da CPMI que ouvia o depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques , Carvalho fez discurso em que tratava sobre a divisão do Brasil entre democratas e fascistas. Durante a fala, ele é interrompido por um colega que pergunta “e o Maduro?”. O petista responde à intromissão dizendo “o Maduro daqui são vocês”.

“Nós precisamos saber em que lado estamos. Se somos fascistas ou se somos democratas e vamos nos separar na sociedade brasileira, fascistas de um lado e democratas de outro. Fascista é aquele que discrimina, que persegue, que mata, é aquele que não habita a diferença”, dizia Carvalho antes de ser interrompido.

Esperidião Amin reagiu à fala de forma raivosa, questionando “quem são os Maduros aqui? Isso aqui virou tribunal de acusação”. O parlamentar de direita questionou o petista e disse que o colega fazia “acusações a esmo”.

As figuras de Maduro e da Venezuela concentram o debate recente entre direita e esquerda no Brasil. Recentemente, ao recepcionar o líder vizinho em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou o tema no cenário político do país