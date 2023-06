Gleisi sobre CPMI: 'Quando Silvinei mente, bolsonaristas fazem confusão'

Presidente do PT afirma que bolsonaristas se desesperam com as contradições de Silvinei Vasques (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, criticou a postura de parlamentares do núcleo bolsonarista durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, que nesta terça-feira (20/6) ouve o depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques.