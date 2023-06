CPMI do 8/1: ex-diretor da PRF fez campanha para Bolsonaro

440

Durante depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, nesta terça-feira (20/6), o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi questionado por uma publicação em suas redes sociais por ter feito campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).









A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), questionou se ele teria apagado a publicação por perceber que não era algo “correto” pela posição que ocupava. “Foi para evitar polêmica, mas, como falei senadora, é normal da PRF. Posso falar dez ocupantes de cargo que, além de postar pedindo voto para algum candidato, falam mal do outro. É normal na PRF os policiais terem um candidato e eles têm direito ”, disse.





Vasques afirma ser normal agentes da PRF terem candidatos políticos (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Vasques responde a um processo no Ministério Público Federal (MPF) por improbidade administrativa, argumentando que ele fez uso indevido do cargo por ter pedido votos para Bolsonaro. Questionado na CPMI, o ex-PRF apenas disse que o processo é público e que já se defendeu.





Vasques foi convocado para depor e esclarecer as ações da PRF no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições, quando uma série de operações nas estradas do nordeste dificultavam a locomoção de eleitores. O ex-PRF negou que a corporação tenha atuado no segundo turno das eleições para prejudicar o deslocamento de eleitores.