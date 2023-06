Malafaia ataca Moraes e TSE para defender Bolsonaro de inelegibilidade

440

Malafia defendeu o ex-presidente Bolsonaro, que será julgado pelo TSE nesta quinta-feira (22/6) (foto: Reprodução/Redes Sociais) O pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou um vídeo atacando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmando que a Corte tem feito decisões políticas e não técnicas. Nesta quinta-feira (22/6), os sete ministros se reúnem em plenário para votar a inelegibilidade do ex-presidente.









Benedito Gonçalves também é relator do caso de Bolsonaro, que é julgado sobre uma reunião com embaixadores no dia 18 de julho de 2022, em que fez ataques ao TSE e às urnas eletrônicas. Malafaia lembrou que em 31 de maio, o ministro Edson Fachin, então presidente da Corte Eleitoral, alertou embaixadas contra “acusações levianas”, dizendo que ele não teria legalidade para tal.





O pastor também destacou que o atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, era filiado ao PSDB antes de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF). “Ele tinha que ter a ética de se sentir impedido de presidir o Tribunal Superior Eleitoral e se meter em questões políticas, porque ele tem lado. Ele é filhote do Alckmin”, destacou Malafaia.