Malafaia nega greve de fome em caso de Bolsonaro se tornar inelegível

Malafaia disse que não faria greve de fome por Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais) O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, negou que irá fazer greve de fome pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Há alguns dias, circulava nas redes sociais que o religioso iria fazer uma greve caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se torne inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento da próxima quinta-feira (22/6).





Os boatos começaram após uma publicação de um perfil no Twitter chamado Na Mira do Repórter. A informação também foi repostada pelo jornalista Ricardo Noblat, que também foi alvo de ataques do pastor.

"Noblat! Você é um jornalista cretino inescrupuloso. Nunca falei em fazer greve de fome por ninguém. Tem que ser muito canalha para fazer uma divulgação dessa".