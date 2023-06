CPMI: deputado leva notas com rosto de Lula para justificar ação da PRF

Durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da tentativa de golpe de estado do dia 8 de Janeiro, o deputado Felipe Barros (PL-PR) levou R$ 100 mil em cópias coloridas de notas falsas estampadas com o rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado demonstra que as ações da PRF apreenderam o montante de R$ 4,5 milhões, com notas falsas

O deputado, no gesto ‘teatralizado’, buscou demonstrar que as ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no dia da votação do segundo turno das eleições à presidência no ano passado, arrecadaram a quantia de R$ 4,5 milhões em 12 ocorrências, justificando pontos de blitz em transportes públicos em 30 de outubro de 2022.“Foram apreendidos 45 blocos deste dinheiro. (...) Crimes foram impedidos de acontecer por ação da PRF”, disse o representante, segurando as notas falsas.