Padre Kelmon é barrado em almoço com ministro de Lula

O ex-candidato à Presidência em 2022 Padre Kelmon (PTB) tentou participar de um almoço com membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, mas teve suas pretensões frustradas ao ser barrado.

Ele teria sido orientado por funcionários do local a esperar fora da reunião, onde o almoço estava sendo servido aos auxiliares. Segundo a “Carta Capital”, o padre tirou fotos com pessoas que passavam pelo local, comeu e foi embora. Ele também foi questionado sobre disputar as eleições novamente, mas depende do aval do partido.