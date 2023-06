No dia do julgamento do TSE, Bolsonaro fala em se manter ativo na política

440

Futuro político de Bolsonaro começa a ser traçado nesta quinta-feira (22/6) (foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP) No dia em que começa o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode torná-lo inelegível, o ex-presidente afirmou que gostaria de continuar "100% ativo na política". Na manhã desta quinta-feira (22/6), Bolsonaro conversou com a imprensa e disse que, com a eventual decisão pela Corte, ele "perderia um pouco o gás".





"Na minha idade, [o que] gostaria de fazer, continuar ativo 100% na política. E, tirando seus direitos políticos que, no meu entender, é uma afronta isso aí, você perde um pouquinho desse gás", disse.





"Então eu acredito que o que fiz ao longo de quatro anos é algo para ser estudado. Bandeira do Brasil, o pessoal passou a respeitá-la, cantar hino nacional, aprenderam a dar valor a liberdade. Conheceram as instituições", completou.

Ao ser questionado sobre possíveis sucessores, o ex-presidente Jair Bolsonaro desviou da pergunta.

"Desculpa aqui, não gosto de falar no "se" [for declarado inelegível]. (...) A gente não pode partir dessa linha que [eu] estaria jogando a toalha. O que eu vejo, qual a acusação principal contra mim? Reunião com embaixadores. Isso é crime? Dois meses antes dessa minha reunião, o senhor Edson Fachin se reuniu com embaixadores também. A política externa é privativa do presidente da República", respondeu.