Bolsonaro diz que eleição de 2022 é 'página virada'

Ação contra Jair Bolsonaro começa ser julgada pelo TSE, nesta quinta-feira (22/6) (foto: EVARISTO SA / AFP) CNN. Ele comentava sobre o O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nessa quarta-feira (21/6), que as eleições de 2022 - que definiram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República - é uma "página virada" em sua vida. A declaração ocorreu durante entrevista à. Ele comentava sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ocorre hoje , que poderá torná-lo inelegível por abuso de poder político e econômico.





"É justo um partido nosso entrar com uma petição no TSE depois das eleições, uma petição, uma medida administrativa, e sair de lá com uma multa de R$ 22 milhões? [Mas] Eu considero as eleições de 22 uma página virada. Daqui para frente é outra coisa. Em 2026, teremos outra composição no TSE", ressaltou.





O magistrado apontou "atuação irregular na Justiça". Segundo ele, a legenda não apresentou quaisquer indícios e circunstâncias que justificassem a instauração de uma verificação extraordinária em urnas eletrônicas utilizadas no pleito.





Nesta quinta-feira (22/6), o TSE iniciará a análise de uma ação protocolada pelo PDT, que acusa o ex-presidente de abuso de poder político e econômico, por realizar, em julho do ano passado, uma reunião com embaixadores e acusar o processo eleitoral brasileiro de fraude.





Se for considerado culpado das acusações, Jair Bolsonaro pode ser declarado inelegível pelos próximos oito anos, ou seja, fica impedido de disputar qualquer cargo eletivo. A expectativa na Corte é que a discussão seja concluída ainda neste mês, antes do início do recesso no Judiciário. A sessão de amanhã deve ser dedicada à leitura do relatório, e o julgamento deve se estender para os dias 27 e 29 de junho.