Bolsonaro sobre TSE: 'Me julguem como julgaram chapa Dilma-Temer'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às vésperas do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode levar à sua inelegibilidade, nesta quinta-feira (22/6) , esteve no senado para discutir o processo com aliados. Em entrevista na saída da casa legislativa, ele lembrou do processo de cassação da chapa Dilma-Temer, em 2017, para se defender.









“Me julgue a exemplo do que foi julgado o caso da chapa Dilma-Temer. E, mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvida a chapa por 4 a 3. O voto decisivo foi do presidente do TSE à época, Gilmar Mendes, que falou: ‘o TSE não existe pra cassar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República' “, disse Bolsonaro.





Presidente esteve no Senado para discutir o processo no TSE com aliados (foto: Reprodução/AFP) Bolsonaro também argumenta que a decisão do TSE manteve Michel Temer (PMDB) na presidência da República, o que permitiu a indicação de Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), mas ele havia sido indicado antes. Hoje, Moraes é presidente do do Tribunal Superior Eleitoral.