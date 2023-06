Zanin rebate Moro sobre Lula: 'Não fui padrinho de casamento do presidente'

440

Cristiano Zanin está sendo sabatinado na CCJ do Senado, nesta quarta-feira (21/6) (foto: Pedro França/Agência Senado) O advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), disse ao senador Sergio Moro (União-PR) que não foi padrinho de casamento do petista. Na sabatina, que acontece nesta quarta-feira (21/6), Moro questionou o advogado sobre a sua relação pessoal com o presidente Lula.









Na sequência, Zanin, para exemplificar sua relação profissional, disse que "neste ano, só no mês de junho" se encontrou com o presidente Lula, ao se dirigir ao Palácio do Planalto para receber o convite para a vaga no STF.

Ele ainda alega que os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, Flávio Dino, da Justiça, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, além do senador Jaques Wagner (BA-PT), também estavam presentes no encontro.

"Minha relação tem esses contornos, jamais vou negá-la. Ao contrário, como já disse, sou grato ao presidente Lula por ter indicado o meu nome ao Supremo Tribunal Federal", disse.