Bolsonaro pode ter nova depressão após julgamento no TSE, temem amigos

Futuro político de Bolsonaro começa a ser traçado nesta quinta-feira (foto: Mauro Pimental/AFP) Amigos de Jair Bolsonaro (PL) temem que o ex-presidente possa ter uma nova depressão após o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que começa nesta quinta-feira (22/6) e pode torná-lo inelegível.













A possível condenação de Jair Bolsonaro pelo TSE também deve ser usada pela sigla para estimular apoiadores do ex-presidente a se filiarem a legenda. O plano do PL para que Bolsonaro não entre em depressão com a inelegibilidade é marcar uma viagem por semana e intensificar as articulações políticas para as eleições do ano que vem.





A ideia é que Bolsonaro tenha contato com apoiadores nas agendas nas ruas.