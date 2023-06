Valdemar quer que o PL alcance 1500 prefeituras nas eleições de 2024

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse que tem o objetivo de conquistar 1.500 prefeituras nas eleições de 2024. Atualmente, a sigla tem 339 prefeitos. Isso é equivalente a aumentar mais de quatro vezes o número de eleitos quando comparado ao número de pleitos conquistados em 2020.

Hoje, na cidade paulista de Jundiaí, reunimos um time de peso para mais um evento de filiação de prefeitos e ex-prefeitos ao Partido Liberal. Somos a legenda que mais cresce no Brasil, e com a força dos nosso parlamentares e de Bolsonaro, iremos fazer mais de 1500 prefeitos nas... pic.twitter.com/w2XbSWuXh8

"Pela quantidade de gente que nós temos, com a força do Bolsonaro, nós devemos chegar a 1.400, 1.500 prefeitos pelo Brasil. Nós vamos bater o recorde de tudo! Eu tenho dito em Brasília, nas próximas eleições, ninguém tira a eleição da direita", disse Costa Neto, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesse sábado (17/6), em um vento de filiação de prefeitos e ex-prefeitos ao PL, em Jundiaí (SP).