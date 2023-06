General da reserva Braga Netto fala como pré-candidato à prefeitura do Rio

440

Braga Netto foi vice de Bolsonaro na eleição para presidente da República (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O general da reserva Walter Braga Netto se manifestou pela primeira vez, na sexta-feira (16/6), como pré-candidato do Partido Liberal (PL) à prefeitura do Rio de Janeiro.



Em um vídeo, o ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro na chapa derrotada nas eleições passadas afirma que conta com o apoio de todos que acreditam nas pautas de “Deus, pátria, família” para a disputa. “Aqueles que acreditam nas pautas que nós defendemos, Deus, pátria, família, liberdade, unam-se a nós. Economia liberal, essa é a nossa pauta, contamos com todos”, declara Braga Netto.











General Braga Netto fala pela primeira vez em tom de pré-candidato à prefeitura do Rio (via @EstadaoPolitica) https://t.co/cydS716V2U pic.twitter.com/j0a0lvJ3bb — Estadão %uD83D%uDDDE%uFE0F (@Estadao) June 17, 2023

Braga vai ter um encontro com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em Brasília, na próxima semana. Além de Braga Netto, o deputado federal e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o senador Carlos Portinho também estão na disputa pela indicação.