Pastor que pediu oração contra Lula concorreu a deputado pelo PL

O pastor e Nikolas Ferreira, ambos do PL, em evento da Igreja de Segunda-feira (foto: Reprodução/ YouTube) O pastor Anderson Silva, que se notabilizou nesta semana ao ter resgatado vídeo em que pedia orações para “quebrar a mandíbula de Lula”, concorreu às últimas eleições filiado ao Partido Liberal (PL). O religioso disputou o cargo de deputado distrital pelo Distrito Federal (DF).













Leia mais: Dino acionará PF contra pastor que pediu para 'quebrar mandíbula' de Lula No site oficial do pastor, ele disse que se filiou ao PL, partido de Jair Bolsonaro, para “promover o conservadorismo, cooperar com o avanço em áreas sociais e humanitárias, e abordar questões éticas relacionadas à atuação pastoral frequentemente negligenciadas”. Segundo Silva, ele contou com o apoio do ex-presidente em todas as empreitadas.





Nesta semana, um vídeo em que o pastor pede que evangélicos orem para quebrar a mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo adoecimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou repercussão nas redes sociais. O registro em questão foi veiculado em maio e faz parte de podcast gravado ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), seu correligionário.





"A igreja diz: 'ah, eu tô orando'. Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. O guerreiro é Deus, Salmos 2 diz que o senhor está rindo, rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da Terra. Falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: ‘Senhor arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF, para que eles te conheçam no leito da enfermidade’", disse.