Moraes autoriza Mauro Cid à depor na CPI do 8/1 no Distrito Federal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira (15/6) que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, preste depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do 8 de janeiro em andamento em Brasília, a nível distrital.

O tenente-coronel está preso desde o dia 3 de maio no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília por participar de um esquema de falsificação de cartões de vacina no Ministério da Saúde. Durante operação da Polícia Federal, foram encontrados arquivos de teor golpista em seu celular.