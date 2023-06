Presidente da CPMI diz que vai ao conselho de ética contra deputado do PL

440

Presença do deputado tumultuou sessão desta quinta-feira (22/6) (foto: Pedro França/Agência Senado)





A oposição endossou o argumento do deputado e começou uma briga generalizada. A relatora revidou, mandando o deputado calar a boca após ser interrompida seguidamente pelo parlamentar. Na reunião anterior, realizada na terça-feira, o deputado Éder Mauro (PL-PA) discutiu com a relatora Eliziane Gama (PSD-MA). O parlamentar se revoltou com as perguntas feitas pela relatora. "Está induzindo a testemunha", criticou.A oposição endossou o argumento do deputado e começou uma briga generalizada. A relatora revidou, mandando o deputado calar a boca após ser interrompida seguidamente pelo parlamentar. E disparou: “O senhor não vai cercear a minha voz”. Com os ânimos exaltados, o presidente do colegiado, Arthur Maia (União-BA), suspendeu a sessão por cinco minutos.

Repetindo o rito da semana passada, outro deputado bolsonarista compareceu à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e causou burburinho. O deputado federal Abílio Brunini (PL-MT), após sucessivas interrupções das falas da mesa do colegiado, foi chamado atenção pelo presidente Arthur Maia (União-BA). Eram ouvidos três peritos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) sobre o caso de uma bomba encontrada próximo ao Aeroporto de Brasília.Em uma das interrupções, Brunini pedia a quebra de sigilo do laudo trazido pelos policiais. Maia rebateu: “Como não membro, não tem direito de ver laudo enquanto estiver sob sigilo. No caso, ainda está sob sigilo, até que esta Presidência tome uma decisão diferente”, disse. Brunini voltou a interromper o andar da reunião.Diante do comportamento do deputado, o presidente do colegiado ameaçou: “Vou fazer uma representação no Conselho de Ética. O senhor não vai tumultuar essa comissão”, disse.