'Covarde, bandido', diz Duarte para preso por tentativa de atentado

O deputado federal Duarte (PSB-MA) chamou George Washington, preso pela tentativa de atentado ao Aeroporto de Brasília, de "covarde" e "bandido". Ao questioná-lo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro, na sessão dessa quinta-feira (22/6), o parlamentar se exaltou e disparou ofensas a Washington.









"O senhor é covarde, medíocre usou a imagem de uma criança com necessidades especiais para tentar sensibilizar as pessoas, seu covarde. O senhor poderia ter matado crianças com deficiência, poderia ter matado pessoas inocentes. Por sorte, graças a Deus, você é incompetente até para a prática de um crime", disparou contra Washington.

Na sessão, o parlamentar questionava Washington sobre quem o ajudou a planejar a tentativa de atentado e quem eram os financiadores dos atos golpistas.





"A democracia que você atentou contra está lhe dando oportunidade de falar, dizer quem são seus comparsas. O senhor cala porque tem rabo preso. Fica calado para proteger quem lhe financiou, que lhe financia, que deve estar bancando a sua família. O senhor está distante do seu filho e a sua covardia vai te manter distante ainda mais tempo. Não tá pensando na sua família porque você é covarde", declarou.

"Vai ficar calado por muito tempo na cadeia porque é isso que o senhor merece. Seu covarde, seu bandido, seu condenado", disparou Duarte antes de finalizar os questionamentos.