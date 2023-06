Marcos do Val deve ser substituído na CPMI do 8 de janeiro

440

Marcos do Val deve se afastar de suas atividades parlamentares por 115 dias (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)



A assessoria de imprensa do senador Marcos do Val (Podemos-ES) divulgou nesta quarta-feira (21/6) uma nota comunicando que o parlamentar vai pedir licença do Senado por orientação médica. A licença deve durar 115 dias, de forma que não seja necessária a convocação de seu suplente. A assessoria de imprensa do senador Marcos do Val (Podemos-ES) divulgou nesta quarta-feira (21/6) uma nota comunicando que o parlamentar vai pedir licença do Senado por orientação médica. A licença deve durar 115 dias, de forma que não seja necessária a convocação de seu suplente.







Com isso, do Val será substituído pelo senador Marcos Rogério (PL-RO) na CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. A assessoria do senador garante que, mesmo não sendo do mesmo partido, seu substituto dará continuidade ao seu trabalho por ser conhecido pela defesa dos ideais conservadores e do Brasil.





“O senador Marcos do Val não tem dúvidas de que a atuação do senador Marcos Rogério dará continuidade ao trabalho ferrenho que realizou para que a CPMI fosse, enfim, instalada”, afirmou a assessoria.