Lula é 'decepção' e 'falso amigo do Ocidente', diz jornal francês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi capa da edição desta sexta-feia (23/6) do jornal francês Libération. Na manchete, o veículo chama o presidente Lula de "A decepção" e diz que ele é um "falso amigo do Ocidente".

Lula foi capa do jornal francês Libération desta sexta-feira

As críticas ao presidente se dão em especial pelo posicionamento do petista em relação à guerra russo-ucraniana. "O presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar o novo pária do Ocidente: a Rússia, culpada de uma invasão intolerável da Ucrânia", diz a publicação.