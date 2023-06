População de Belo Horizonte votará aprovação da nova bandeira

440

Nova bandeira de BH é aprovada em segundo turno (foto: Reprodução/CMBH)

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, nesta sexta-feira (23/6), em 2º turno, o Projeto de Lei 483/2023 que propõe um novo design para a bandeira de Belo Horizonte. Para entrar em vigor, a proposta dependerá de aprovação popular. A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, nesta sexta-feira (23/6), em 2º turno, o Projeto de Lei 483/2023 que propõe um novo design para a bandeira de Belo Horizonte. Para entrar em vigor, a proposta dependerá de aprovação popular.









Também foi aprovada hoje, por 37 votos a 3, a emenda proposta pelos vereadores Pedro Patrus (PT) e Bruno Pedralva (PT), que prevê a aprovação da nova bandeira pela população belo-horizontina. O referendo popular será realizado em outubro de 2024, no mesmo dia das eleições para prefeito e vereadores.

Gabriel Azevedo (Sem Partido), presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, irá se reunir com o Tribunal Regional Eleitoral nos próximos dias para tratar o assunto. "É inédito", afirmou.

Nova bandeira

A bandeira representa a Serra do Curral, em verde, com o céu azul como fundo, e o sol nascendo no horizonte. As cores, além de estar presentes na atual versão, também simbolizam as cores da bandeira brasileira.







"A complexidade do desenho é bem-vinda nos brasões, que ajudam a dar um aspecto de seriedade e legitimidade a documentos oficiais, por exemplo. Em uma bandeira, que deve ser vista e identificada de longe, mesmo quando dependurada em um mastro, em um dia de pouco vento, a complexidade só atrapalha", argumentou Gabriel à época do lançamento da proposta.