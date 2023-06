Bolsonaro sobre 8/1: 'Golpe com senhorinhas com bandeira e bíblia'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ironizar o ataque às sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, durante entrevista à Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (23/6). Ele acredita ser uma "exagero" chamar os atos de tentativa de golpe e reclama que o consideram autor intelectual do movimento.

"Sobre o 8 de janeiro, botaram na minha conta isso aí tudo. Mas que golpe é esse dado num domingo e sem ninguém ser deposto? Que golpe é esse sem arma, sem Exército? Com senhorinhas com bandeiras e bíblias embaixo do braço?", disse.