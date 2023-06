Lula sobre ministros: 'Governo não é clube de amigos'

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em meio à pressão para trocar alguns de seus ministros, defendeu uma pluralidade partidária na Esplanada dos Ministérios. Durante seu discurso no evento de lançamento do Plano Safra 2023/2024, nesta terça-feira (27/5), o petista defendeu o trabalho do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e disse que o governo não é um clube de amigos.









O petista afirmou que Carlos Fávaro é uma das coisas boas que aconteceram no governo, “que não é um clube de amigos”. “Somos um governo com gente de partidos diferentes, ideologias diferentes, histórias diferentes, com uma única coisa que unifica todos nós: provar ao povo brasileiro que esse país pode ser do tamanho que a gente quer que seja, ou pequeno se a gente pensar pequeno”, emendou.





Apesar das dificuldades na articulação com o Congresso Nacional, principalmente pela força que o bloco do centrão exerce na Câmara dos Deputados, Lula tem resistido a trocar ministros. Atualmente, as que mais sofrem pressão são a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e a ministra da saúde, Nísia Trindade.





“Tenho feito muitas entregas, ao contrário do que andam dizendo nesse processo de fritura. Estamos em um contexto de disputa política. Tenho um perfil muito discreto e às vezes discrição demais atrapalha”, disse Nísia em entrevista ao jornal O Globo.