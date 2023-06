Vereador pode perder mandato por perseguir assessora em Minas Gerais

O vereador de Paracatu Alex Vinicius Sousa Santos, o Professor Alex (DEM), pode perder o cargo após denúncia feita pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por perseguição a uma assessora. Ele também vai responder por concussão, crime em que uma pessoa usa de seu cargo público para obter vantagem.

A denúncia da 3ª Promotoria de Justiça de Paracatu aponta que no dia 3 de maio de 2023, no Gabinete do Secretário de Cultura do Município, o vereador exigiu que a assessora de comunicação da Câmara divulgasse, em suas redes sociais e nas redes sociais que ela administrava, postagens para promovê-lo e mídias que enalteciam a atuação do parlamentar. A vítima gravou as exigências em seu celular.





Professor Alex também é acusado de ter causado dano emocional à vítima mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir e outros meios que causaram prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Também há episódios citados na ação ainda em 2021, em que o vereador abordou diversas vezes a assessora de comunicação da Câmara e a constrangeu a dar ênfase na divulgação apenas de sua atuação. Também pedia para que não divulgasse atos de outros vereadores. Ele teria ridicularizado a mulher por conta do aparelho celular que usava. Em novembro de 2021, em um evento chamado evento Bike Blue, o vereador, segundo MP, humilhou a assessora ao arremessar um objeto no chão e a obrigar a apanhá-lo para, em seguida, xingar a servidora.

Além de pedir a destituição do cargo, a promotoria informou que, caso condenado, as penas podem ser de seis meses a dois anos de reclusão e multa, para o crime de perseguição, e de dois a 12 anos de reclusão e multa para o crime de concussão.

A reportagem não conseguiu contato com o vereador.