Bolsonaro sobre julgamento: 'Sou imbrochável até que se prove o contrário'

440

TSE retomado julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível nesta terça-feira (27/6) (foto: SILVIO AVILA/AFP) Ao comentar o seu julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que será retomado nesta terça-feira (27/6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que "é imbrochável até que se prove o contrário". Questionado sobre como se sente em relação à possibilidade de inelegibilidade, o ex-presidente disse que não irá se "desesperar".





"A tendência, o que todo o mundo diz, é que eu vou me tornar inelegível", disse Jair Bolsonaro à Folha de S. Paulo. "Eu não vou me desesperar. O que que eu posso fazer? Eu sou imbrochável até que se prove o contrário. Vou continuar fazendo a minha parte", continuou.





Apesar da possibilidade, Bolsonaro acredita que será absolvido e continuará elegível. Sem dar detalhes, ele também antecipa que tem plano para as eleições de 2026.





"Eu não vou me desesperar. Com um julgamento justo, serei absolvido por unanimidade e seguirei elegível", completa.





Para Jair Bolsonaro, caso ele fique inelegível, é possível reverter a situação no futuro. "Olha, eu conheço a composição das cortes superiores. Que é possível, é. Agora, quando a gente fica sabendo que uma autoridade importante bate no peito e fala: "Salvamos a democracia ano passado"... se salvou foi com interferência."

Michelle na Presidência

Para Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não tem experiência para ser candidatar à Presidência da República, mas diz que se ela quiser, "pode sair candidata".

"Se ela quiser, ela pode sair candidata. Mas o que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. Para ser prefeito de cidade pequena já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares [entre deputados e senadores] não é fácil também. Eu acredito que ela não tem experiência para isso. Mas é excelente cabo eleitoral", disse Jair Bolsonaro.