Diogo Nogueira chama Bolsonaro de 'besta' durante show

Diogo Nogueira agradeceu a população nordestina por ter tirado Bolsonaro da presidência nas ultimas eleições (foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Diogo Nogueira viralizou nas redes sociais ao chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "besta" durante apresentação no São João de Caruaru, em Pernambuco. "Eu estou aqui para agradecer ao povo nordestino por ter tirado aquela besta do poder", disse o sambista.









Diogo Nogueira durante show em São João do Caruaru/PE: " Eu estou aqui para agradecer ao POVO NORDESTINO por ter tirado aquela besta do poder" %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFE pic.twitter.com/ZobYqo4C3y %u2014 Lázaro Rosa %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@lazarorosa25) June 26, 2023





Nas eleições de 2022 , Lula venceu em Pernambuco, com 66,9% dos votos válidos, perdendo para Bolsonaro em apenas uma cidade no segundo turno. Ao considerar a região Nordeste como um todo, Lula derrotou o ex-presidente com mais que o dobro de votos: foram 69,34% para o petista contra 30,66% para Bolsonaro.