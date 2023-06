Mourão diz que Bolsonaro é vítima de perseguição política

440

Julgamento de Bolsonaro será retomado nesta terça-feira (26/6) (foto: Alan Santos/PR) O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou, nesta segunda-feira (26/6), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é vítima de perseguição política, já que é um “símbolo que muita gente quer derrubar”. O líder da direita brasileira é julgado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ficar inelegível por oito anos.









“Está se usando o sistema jurídico policial para perseguir o ex-presidente. Esse caso do julgamento da inelegibilidade, quando você compara com a absolvição da chapa Dilma-Temer, em 2017, é vergonhoso. Quer acusar o cara, procura outra coisa. O Bolsonaro é um símbolo”, disse.





Durante o programa, o senador também fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que o petista está ultrapassado em suas ideias e que foi eleito “sem projeto”. “Não tem, nem de perto, uma maioria que dê apoio ao governo. Uma grande dificuldade. Faltam idéias. É preciso entender que estamos na terceira década do Século XXI e vejo o presidente da República ainda pensando como no Século XX”, afirmou Mourão.





Julgamento de Bolsonaro será retomado amanhã









Na primeira sessão, na última quinta-feira (22/6), o ministro Benedito Gonçalves leu o relatório do caso e em seguida a acusação se manifestou, seguindo da defesa de Bolsonaro e do Ministério Público Eleitoral, sendo o último favorável à inelegibilidade. O julgamento retoma com a leitura dos votos do ministro, a expectativa é que o veredito seja dado no dia 29.